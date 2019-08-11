Минкультуры запретило строительство мансарды на крыше дома, который является "визитной карточкой" Одессы

11 августа, 2019, 10:53

На крыше памятника архитектуры национального значения, который находится на Приморском бульваре, 7, строители пытались достроить мансардный этаж

На это обратили внимание в Министерстве культуры, сотрудники которого обратились с соответствующим заявлением в Национальной полиции, передает Еспресо.TV со ссылкой на Pushkinska.net .

Как сообщают в ведомстве, 26 июня Управление по вопросам охраны культурного наследия Одесского горсовета отправило им письмо, в котором специалисты зафиксировали ремонтно-строительные работы на дворовой фасада и крыши данного памятника архитектуры.

Через неделю, 2 июля, Управление государственного архитектурно-строительного контроля и представители других профильных ведомств обследовали здание и доложили министерству, что на крыше имеет место ряд несогласованных действий. Строители занимались капитальным ремонтом крыши, монтировали там металлические балки, разделяли помещения второго этажа на два уровня и пытались стеклить открытую террасу с фасадной стороны дома. В едином реестре документов, объясняют в Министерстве, разрешительных бумаг на все эти работы нет.

"По результатам проверки электронной базы данных Министерства культуры установлено, что согласованной соответствующей проектной документации и разрешений на проведение работ на историческом месте не издавалось", - рассказали в Минкультуры.

В связи с этим 1 августа министерство обратилось в полицию с просьбой проверить законность строительных работ на крыше здания, а после - проинформировать городские профильные ведомства и само министерство.

"Однако, очевидно, что работы не прекратились", - отмечается в сообщении.