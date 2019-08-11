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Espreso.tvОбществоМинкультуры запретило строительство мансарды на крыше дома, который является "визитной карточкой" Одессы

Минкультуры запретило строительство мансарды на крыше дома, который является "визитной карточкой" Одессы

На крыше памятника архитектуры национального значения, который находится на Приморском бульваре, 7, строители пытались достроить мансардный этаж

На это обратили внимание в Министерстве культуры, сотрудники которого обратились с соответствующим заявлением в Национальной полиции, передает Еспресо.TV со ссылкой на Pushkinska.net .

Как сообщают в ведомстве, 26 июня Управление по вопросам охраны культурного наследия Одесского горсовета отправило им письмо, в котором специалисты зафиксировали ремонтно-строительные работы на дворовой фасада и крыши данного памятника архитектуры.

Через неделю, 2 июля, Управление государственного архитектурно-строительного контроля и представители других профильных ведомств обследовали здание и доложили министерству, что на крыше имеет место ряд несогласованных действий. Строители занимались капитальным ремонтом крыши, монтировали там металлические балки, разделяли помещения второго этажа на два уровня и пытались стеклить открытую террасу с фасадной стороны дома. В едином реестре документов, объясняют в Министерстве, разрешительных бумаг на все эти работы нет.

"По результатам проверки электронной базы данных Министерства культуры установлено, что согласованной соответствующей проектной документации и разрешений на проведение работ на историческом месте не издавалось", - рассказали в Минкультуры.

В связи с этим 1 августа министерство обратилось в полицию с просьбой проверить законность строительных работ на крыше здания, а после - проинформировать городские профильные ведомства и само министерство.

"Однако, очевидно, что работы не прекратились", - отмечается в сообщении.

  • Этот дом является памятником истории местного значения и национальным памятником архитектуры и градостроительства под названием "Здание" Присутственных мест ", поэтому все самовольные работы на нем запрещены. Он был построен 1826 по проекту Франца Боффо. В разное время здесь располагалась городская дума, публичная библиотека и заседал военно-окружной суд. Сейчас здание принадлежит холдингу "Инкор" Руслана Тарпана, здесь же находится их офис.
  • Здание не занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, но оно состоит на учете как памятник архитектуры национального значения и памятник истории местного значения.
  • Сейчас понять, что происходит на крыше здания понять, сложно - весь периметр закрыто плотной защитной строительной сеткой.
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