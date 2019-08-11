Минкультуры запретило строительство мансарды на крыше дома, который является "визитной карточкой" Одессы
На это обратили внимание в Министерстве культуры, сотрудники которого обратились с соответствующим заявлением в Национальной полиции, передает Еспресо.TV со ссылкой на Pushkinska.net .
Как сообщают в ведомстве, 26 июня Управление по вопросам охраны культурного наследия Одесского горсовета отправило им письмо, в котором специалисты зафиксировали ремонтно-строительные работы на дворовой фасада и крыши данного памятника архитектуры.
Через неделю, 2 июля, Управление государственного архитектурно-строительного контроля и представители других профильных ведомств обследовали здание и доложили министерству, что на крыше имеет место ряд несогласованных действий. Строители занимались капитальным ремонтом крыши, монтировали там металлические балки, разделяли помещения второго этажа на два уровня и пытались стеклить открытую террасу с фасадной стороны дома. В едином реестре документов, объясняют в Министерстве, разрешительных бумаг на все эти работы нет.
"По результатам проверки электронной базы данных Министерства культуры установлено, что согласованной соответствующей проектной документации и разрешений на проведение работ на историческом месте не издавалось", - рассказали в Минкультуры.
В связи с этим 1 августа министерство обратилось в полицию с просьбой проверить законность строительных работ на крыше здания, а после - проинформировать городские профильные ведомства и само министерство.
"Однако, очевидно, что работы не прекратились", - отмечается в сообщении.
- Этот дом является памятником истории местного значения и национальным памятником архитектуры и градостроительства под названием "Здание" Присутственных мест ", поэтому все самовольные работы на нем запрещены. Он был построен 1826 по проекту Франца Боффо. В разное время здесь располагалась городская дума, публичная библиотека и заседал военно-окружной суд. Сейчас здание принадлежит холдингу "Инкор" Руслана Тарпана, здесь же находится их офис.
- Здание не занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, но оно состоит на учете как памятник архитектуры национального значения и памятник истории местного значения.
- Сейчас понять, что происходит на крыше здания понять, сложно - весь периметр закрыто плотной защитной строительной сеткой.
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