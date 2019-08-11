Мусульмане Украины празднуют сегодня Курбан-байрам
Чтобы к праздничной программы могли присоединиться все желающие, дальнейшие мероприятия пройдут в парке имени Пушкина, недалеко от Исламского центра столицы, рассказывает Эспрессо.TV со ссылкой на информационный отдел Всеукраинской ассоциации "Аль Раид».
Празднование там начнется в 10:00 и будет предусматривать концерт, ярмарка, угощение гостей, стрельбу из лука и другие спортивные соревнования.
В праздничный день в мечеть столичного ИКЦ посетят около 4 тыс. Мусульман, среди них - иностранцы (дипломаты, бизнесмены, студенты).
Также верховный Муфтий Украины шейх Ахмед Тамим провозгласит молитву за благополучие и мир в нашей стране в Соборной мечети "Ар-Рахма", где тоже ожидают 4-5 тыс. верующих.
- Напомним, 10 августа в Осло произошла стрельба в мечети, в результате которой ранен один человек . Нападавшим оказался молодой белый мужчина в бронежилете, вооруженный пистолетом и ружьем.
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