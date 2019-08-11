Мусульмане Украины празднуют сегодня Курбан-байрам

11 августа, 2019, 08:45

11 августа 2019 года в 8:00 утра в Исламском культурном центре Киева (ул. Дегтяревская, 25а) началась праздничная молитва по случаю Курбан-байрама (Ид аль-Адха) или Праздника Жертвоприношения. Это главное событие года для мусульман

Чтобы к праздничной программы могли присоединиться все желающие, дальнейшие мероприятия пройдут в парке имени Пушкина, недалеко от Исламского центра столицы, рассказывает Эспрессо.TV со ссылкой на информационный отдел Всеукраинской ассоциации "Аль Раид».

Празднование там начнется в 10:00 и будет предусматривать концерт, ярмарка, угощение гостей, стрельбу из лука и другие спортивные соревнования.

В праздничный день в мечеть столичного ИКЦ посетят около 4 тыс. Мусульман, среди них - иностранцы (дипломаты, бизнесмены, студенты).

Также верховный Муфтий Украины шейх Ахмед Тамим провозгласит молитву за благополучие и мир в нашей стране в Соборной мечети "Ар-Рахма", где тоже ожидают 4-5 тыс. верующих.