Лидер группы Muse женился на американской модели

11 августа, 2019, 22:25

Фронтмен британской рок-группы Muse Мэттью Беллами женился на американский модели и актрисе Элль Эванс

Об этом сообщает ТСН .

10 августа 41-летний Мэттью Беллами женился на 29-летней Элль Эванс. Первыми кадрами со своей свадьбы супруги уже поделился в Instagram.

Судя по подписи к одной из фотографий, Эванс взяла фамилию мужа. "Мистер и миссис Беллами", - говорится в подписи к одной из фотографий.

Музыкант сделал предложение любимой в декабре 2017 года во время отпуска.

"Всего через несколько дней после моего дня рождения, во время самого романтического отпуска в моей жизни, мужчина моей мечты попросил выйти за него замуж. После слез радости, шока и секундной мысли, что все это не по-настоящему, конечно, я сказала ему "да", - написала Эванс.

До встречи с Эванс Мэттью Беллами был помолвлен с актрисой Кейт Хадсон, однако в 2014-м пара разорвала отношения. Несмотря на это знаменитости до сих пор остаются хорошими друзьями, в том числе ради их общего восьмилетнего сына Бингема.