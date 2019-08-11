11 августа, 2019, 22:36

Российское руководство будет делать ставку на "внутренний хаос" в Украине с кровью и человеческими потерями, чтобы объяснить Западу свои дальнейшие действия и получить повод для введения на нашу территорию собственных "миротворческих" войск

Об этом известный журналист и публицист Аркадий Бабченко заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспрессо.TV .

"Будет раскачивание ситуации, будет внутренний хаос. Будет внутренняя война всех против всех. И на этом фоне Россия будет максимально влиять и подтягивать страну к новому Майдану. Ей нужен новый Майдан, нужна новая революция", - пояснил он.

По его словам, Россия "безусловно" заинтересована именно в таком сценарии, "потому что никакого мирного Майдана уже не будет".

"Уже не та страна. Страна уже пятый год воюет. Она уже привыкла к крови. Страна, которая воюет на внешних рубежах, гораздо легче начинает воевать внутри себя. Поэтому никакого мирного третьего Майдана не будет. Будет сразу кровавая каша и мини-гражданская война ", - отметил публицист.

Далее Путин, как считает Бабченко, обратится к Западу с заявление следующего содержания:

"Смотрите, друзья мои, ну, я же Вас предупреждал. Ну, недогосударством. Ну, страна "404". Ну, они не могут построить государство и каждый раз это заканчивает революцией. Вы просто отойдите в сторону, прикройте глазки, а я с этим разберусь. Зачем Вам миллионы беженцев? Зачем Вам посылать туда своих миротворцев? Я введу своих "миротворцев" и все будет "тихо-мирно".

"И, я думаю, Запад согласится и на этом фоне Россия введет своих "миротворцев", а де-факто оккупационные войска", - не исключает журналист.

Такой вариант Бабченко назвал для Кремля "оптимальным".

"Они как раз его и разрабатывают", - подытожил он.