Bloomberg назвал самую богатую семью мира

11 августа, 2019, 15:36

Агентство Bloomberg обнародовало рейтинг самых богатых семей мира

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает "Радио Свобода".

Самой богатой в мире является семья Уолтон, владеющей сетью магазинов Walmart. Их состояние оценивается в $190,5 млрд.

Сетью Walmart владеют три поколения Уолтон. В 1962 году Cем Уолтон открыл первый из магазинов. Сейчас их количество в мире достигает 11 тыс.

На втором месте с состоянием со $126,5 млрд идет семья Марсов - основателей компании Mars, известная благодаря своим шоколадным батончикам.

Тройку замыкает семья Кохов - владельцев Koch Industries, которая специализируется на химическом производстве, энергетике и нефтепродуктах. Их состояние оценивается в $124 млрд.

17 место в рейтинге занимает семья Притцкером, владеющая сетью отелей Hyatt. Ее основал сын украинских эмигрантов Адам Притцер. Состояние семьи оценивается в $33,7 млрд.