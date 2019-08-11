Bloomberg назвал самую богатую семью мира
Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает "Радио Свобода".
Самой богатой в мире является семья Уолтон, владеющей сетью магазинов Walmart. Их состояние оценивается в $190,5 млрд.
Сетью Walmart владеют три поколения Уолтон. В 1962 году Cем Уолтон открыл первый из магазинов. Сейчас их количество в мире достигает 11 тыс.
На втором месте с состоянием со $126,5 млрд идет семья Марсов - основателей компании Mars, известная благодаря своим шоколадным батончикам.
Тройку замыкает семья Кохов - владельцев Koch Industries, которая специализируется на химическом производстве, энергетике и нефтепродуктах. Их состояние оценивается в $124 млрд.
17 место в рейтинге занимает семья Притцкером, владеющая сетью отелей Hyatt. Ее основал сын украинских эмигрантов Адам Притцер. Состояние семьи оценивается в $33,7 млрд.
- Напомним, 17 июля основатель Microsoft Билл Гейтс оказался на третьей строчке в рейтинге самых богатых людей мира, уступив Джеффу Безосу и Бернару Арно.
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