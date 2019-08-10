Из-за непогоды обесточены 129 населенных пунктов в шести областях Украины

10 августа, 2019, 09:37

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в ночь с 9 на 10 августа по состоянию на утро субботы, 10 августа 2019 года, обесточены 129 населенных пунктов в шести областях Украины