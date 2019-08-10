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Espreso.tvОбществоИз-за непогоды обесточены 129 населенных пунктов в шести областях Украины

Из-за непогоды обесточены 129 населенных пунктов в шести областях Украины

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в ночь с 9 на 10 августа по состоянию на утро субботы, 10 августа 2019 года, обесточены 129 населенных пунктов в шести областях Украины

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает Еспресо.TV .

"Киевская - 51, Черниговская - 32, Сумская - 26 Житомирская - 16, Донецкая - 3 и Волынская - 1", - отмечают спасатели.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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