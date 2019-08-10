Венедиктов пообещал открыть филиал "Эха Москвы", несмотря на запрет в Украине

10 августа, 2019, 21:12

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что откроет филиал российской радиостанции, несмотря на запрет в Украине

Об этом он заявил в эфире "Эхо Москвы", сообщает LIGA.net .

По его словам, украинский филиал радиостанции, которую он хочет создать, будет вещать только на территорию России, и для этого якобы не требуется разрешение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Я хочу открыть там бюро, чтобы транслировать украинский взгляд в Россию, сюда, нашим слушателям. Не мы туда, там мы уже есть, а вы сюда. Для того, чтобы российские слушатели могли получать точку зрения украинских политиков, дипломатов, актеров, лидеров общественного мнения и просто граждан ", - сказал Венедиктов.

По его словам, для этого не требуется разрешение украинского регулятора.

"Мне не нужно никакого разрешения и никакой лицензии для того, чтобы транслировать сюда, на Москву и на другие города точку зрения украинской стороны", - заявил Венедиктов.