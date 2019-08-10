В Запорожье взорвался газ на АЗС

10 августа, 2019, 13:12

Утром в воскресенье, 10 августа 2019 года, в Запорожье произошел пожар на территории автозаправочной станции

Прибывшие на место спасатели установили, что во время заправки грузового автомобиля "Газель" имел место взрыв баллона с метановым газом с последующим горением автомобиля. До прибытия первых подразделений работники АЗС перекрыли подачу газа, отключили электроснабжение и отогнали автомобиль, который стоял рядом, на безопасное расстояние, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ДСНС.

"В 5:33 (утра - ред.) пожарные локализовали возгорание, а в 5:38 полностью ликвидирован. Пострадал водитель автомобиля, которого с ожогами ног доправелено в больницу", - отмечается в сообщении.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.