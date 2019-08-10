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Espreso.tvОбществоВ Коростене взяточник из райсовета попался на $ 1 тыс.

В Коростене взяточник из райсовета попался на $ 1 тыс.

Правоохранители разоблачили и прекратили коррупционную деятельность должностного лица Коростенского районного совета

Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Следствием установлено, что за подделку решения результатов конкурса на получение коммунального имущества и последующего заключения договора аренды недвижимого имущества, являющегося собственностью территориальной общины Коростенского района и находящегося на балансе Коростенского районного совета, служащий требовал $ 1 тыс. взятки.

В пятницу, 9 августа 2019 года, злоумышленника задержали во время получения указанной суммы в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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