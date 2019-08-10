В Коростене взяточник из райсовета попался на $ 1 тыс.
Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Следствием установлено, что за подделку решения результатов конкурса на получение коммунального имущества и последующего заключения договора аренды недвижимого имущества, являющегося собственностью территориальной общины Коростенского района и находящегося на балансе Коростенского районного совета, служащий требовал $ 1 тыс. взятки.
В пятницу, 9 августа 2019 года, злоумышленника задержали во время получения указанной суммы в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
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