В Карпатах - нашествие рыжих испанских слизней. Специалисты советуют, как с ними бороться

10 августа, 2019, 10:33

В Карпатах нашествия испанского рыжего слизня - инвазивного вида, который попал в Украину более 10 лет назад вместе с капустой и салатом из юго-восточной Польши

Испанские слизни угрожают экосистемам Карпат, а людям наносят значительный экономический ущерб, поскольку портят урожай. Животные питаются любой органикой, быстро размножаются и распространяются, пишет Франковское издание Курс .

Для контроля за испанским слизняком специалисты Ukrainian Biodiversity Information Network разработали план действий на уровне территориальных общин и выложили в инфографике.

В Карпатах также проживает карпатский синий улитка, который, в отличие от испанского, является местным видом. С ним бороться не нужно.

В свою очередь специалисты Госпродпотребслужбы тоже посоветовали прикарпатцам, как справляться с рыжими слизнями.

Лучшее время для борьбы с ними - с мая по июль, и в это время необходимо стараться их больше уничтожить, поскольку в августе они откладывают новые яйца. Один улитка при благоприятных условиях может отложить до 400 яиц.

Сначала улитки питаются перегноем почвы, однако через 10-14 дней уже способны нанести существенный вред растениям: выгрызать зародыши прорастающих семян, объедать нежные листья всходов и рассады в теплицах.

На зиму целесообразно перекапывать участок - зимуют они в стадии яйца и улитки на глубине до 10 сантиметров, поэтому перед первыми заморозками или во время оттепелей участок стоит перекопать, и таким образом мы их можем уничтожить.

Что касается химического метода борьбы против моллюсков, то применяют препараты на основе Метальдегид - "Антислизень" или "Патруль" - 20-30 г / 10 м кв., Препарат равномерно рассыпать в местах, где обнаружены моллюсков.

Если вы обнаружили блестящий липкий след на полу или стенах, знайте: улитки появились в вашем доме. Лучшее место для их поселения - там, где сыро, значит, искать их нужно в ванной комнате или кухне.

В доме можно воспользоваться средствами, не представляют опасности для здоровья человека. Есть несколько продуктов, которые слизни не переносят: соль, горчичный порошок, молотый кофе, уксус, нашатырный спирт. Рассыпьте их в те места, где влажно, и там, где вы заметили их следы пребывания.

Для профилактики появления моллюсков в погребе можно использовать известковое опыления, не допускать повышенной влажности помещения, чаще проводить проветривание. Достаточно действенным способом является использование пива или смеси дрожжей и пива. Собранных слизней уничтожают в крепком соляном растворе или заливают кипятком.

Также одним из методов борьбы с улитками является использование нашатырного спирта. Для этого берут 100-150 мл 10% нашатырного спирта на 10 л воды и готовят рабочий раствор. Препарат мгновенно убивает слизней при контакте, но препарат очень неустойчив и быстро теряет свои свойства. Опрыскивание проводят поздно вечером или ночью. Наиболее активные улитки между 21 и 2:00 ночи.

Можно опылить грядки вечером несколько раз с интервалом в 30-40 минут суперфосфатом (25 г на 1 м кв.) Или смесью извести и табачной пыли (1: 1) при попадании этих веществ на вредителя он выделяет большое количество слизи и погибает.

Кроме того, в сети поделился собственным опытом борьбы с "рыжими обжорами" Франковский писатель Ярослав Ткачивский.

"Нашествия" испанских слизней "атакуют наши грядки, уничтожая на своем пути нежные и сочные растения, а в саду съедают декоративные цветы ... Как с ними бороться? Методов много. Но я о своем расскажу:

В тени круг компостной сундуки перед вечером наливаю ведро-два воды. На влажную почву бросаем несколько поврежденных фруктов (яблоко, груша, персик ...). Но больше всего рыжим паразитам нравятся огурцы (желательно без кожицы - около два-три половинки). А уже на рассвете выхожу на "охоту" ... И так справляемся с обжирайламы ", - рассказал хозяин.