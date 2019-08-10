Третью субботу подряд Москва вышла на улицы
10 августа, 2019, 12:54
В Москве третью субботу подряд проходят акции протеста, вызванные отказом зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу столицы РФ
В частности, сегодняшние стихийные митинги посвященные произволу силовиков, как жестоко подавляют мирные выступления, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на русскоязычный телеканал Настоящее время , вещающая из Праги.
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Выйти в субботу против "ментовского беспредела" призвал популярный видеоблоггер и журналист Юрий Дудь.
А в 14:00 на проспекте Сахарова начнется согласованный с властями митинг "Вернем себе право на выборы", который, как отмечают его организаторы, является продолжением московских протестов 27 июля и 3 августа.