Только Путин может решить, закончится война в Украине или нет, - Тейлор
Об этом сообщает "Голос Америки" в twitter.
Спецпредставитель США убежден, что необходимо продолжить давление на Россию со стороны Вашингтона, чтобы склонить Москву к прекращению войны.
"Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может решить, закончится война или нет", - сказал Тейлор.
По его словам, переговоры в Минске - это единственный способ прекращения войны на Донбассе. Он отметил, что закончить войну на выгодных для Украины условиях хотят и Киев, и Минская группа, и США.
Должна ли Украина приостановить переговоры в минском формате после гибели четырех военных на Донбассе? Точка зрения руководителя дипломатического представительства США в Украине Вильям Тейлор pic.twitter.com/1RT1TNgJew- голоc АМЕРИКИ (@chastime) August 9, 2019
- Напомним, 9 августа временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор похвалил президента Украины Владимира Зеленского за решительные действия после гибели четырех морпехов под Павлополем.
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