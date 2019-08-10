Только Путин может решить, закончится война в Украине или нет, - Тейлор

10 августа, 2019, 15:20

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что окончание войны с Россией зависит только от одного человека - Владимира Путина

Об этом сообщает "Голос Америки" в twitter.

Спецпредставитель США убежден, что необходимо продолжить давление на Россию со стороны Вашингтона, чтобы склонить Москву к прекращению войны.

"Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может решить, закончится война или нет", - сказал Тейлор.

По его словам, переговоры в Минске - это единственный способ прекращения войны на Донбассе. Он отметил, что закончить войну на выгодных для Украины условиях хотят и Киев, и Минская группа, и США.

Должна ли Украина приостановить переговоры в минском формате после гибели четырех военных на Донбассе? Точка зрения руководителя дипломатического представительства США в Украине Вильям Тейлор pic.twitter.com/1RT1TNgJew - голоc АМЕРИКИ (@chastime) August 9, 2019