//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТолько Путин может решить, закончится война в Украине или нет, - Тейлор

Только Путин может решить, закончится война в Украине или нет, - Тейлор


фото: voanews.com
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что окончание войны с Россией зависит только от одного человека - Владимира Путина

Об этом сообщает "Голос Америки" в twitter.

Спецпредставитель США убежден, что необходимо продолжить давление на Россию со стороны Вашингтона, чтобы склонить Москву к прекращению войны.

"Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может решить, закончится война или нет", - сказал Тейлор.

По его словам, переговоры в Минске - это единственный способ прекращения войны на Донбассе. Он отметил, что закончить войну на выгодных для Украины условиях хотят и Киев, и Минская группа, и США.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 августа, 2019 суббота

больше новостей

10 августа, 2019 суббота

9 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать