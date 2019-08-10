Тайфун в Китае унес жизни 18 человек
10 августа, 2019, 19:32
В результате тайфуна "Лекима" в Китае произошел оползень, который унес жизни 18 человек
Об этом со ссылкой на Reuters сообщает "Общественное".
Оползень произошел на востоке Китая, в результате чего 18 человек погибли и еще 14 пропали без вести.
Тайфун обрушился на провинцию Чжэцзян. Скорость ветра достигла 187 км / ч. Вследствие непогоды 800 тыс. человек в провинции Чжэцзян и 250 тыс. жителей Шанхая были эвакуированы.
Кроме того, были отменены 625 рейсов в аэропортах Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Шэньчжэня и Чэнду, а также несколько десятков поездов.
Согласно прогнозам, 11 августа шторм дойдет до провинции Цзянсу и вернется к Желтому морю, после чего он дойдет до провинции Шаньдун.
- Напомним, 6 августа в неосвоенном районе центральнокитайской провинции Хубэй 13 человек погибли в результате внезапного наводнения, вызванного ливнем.
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