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Espreso.tvМирТайфун в Китае унес жизни 18 человек

Тайфун в Китае унес жизни 18 человек


фото: russian.news.cn
В результате тайфуна "Лекима" в Китае произошел оползень, который унес жизни 18 человек

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает "Общественное".

Оползень произошел на востоке Китая, в результате чего 18 человек погибли и еще 14 пропали без вести.

Тайфун обрушился на провинцию Чжэцзян. Скорость ветра достигла 187 км / ч. Вследствие непогоды 800 тыс. человек в провинции Чжэцзян и 250 тыс. жителей Шанхая были эвакуированы.

Кроме того, были отменены 625 рейсов в аэропортах Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Шэньчжэня и Чэнду, а также несколько десятков поездов.

Согласно прогнозам, 11 августа шторм дойдет до провинции Цзянсу и вернется к Желтому морю, после чего он дойдет до провинции Шаньдун.

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