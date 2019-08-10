Стало известно, сколько времени и денег нужно, чтобы починить все украинские дороги

10 августа, 2019, 09:16

Все имеющиеся в Украине дороги могут быть отремонтированы в течение 10 лет и это будет стоить 1 трлн грн

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в прямом эфире радио НВ , передает Еспресо.TV .

"По нашим оценкам, они ориентировочные (...) необходимо 10 лет и триллион гривен, чтобы отремонтировать все дороги в Украине", - сказал министр.

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По его словам, чтобы завершить ремонт дорог в течение указанного срока, необходимо ежегодно ремонтировать 10-15 тыс. км.

Омелян подчеркнул, что продолжать этот процесс возможно только при условии стабильного финансирования, которое необходимо планировать на несколько лет вперед.