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Espreso.tvОбществоСтало известно, сколько времени и денег нужно, чтобы починить все украинские дороги

Стало известно, сколько времени и денег нужно, чтобы починить все украинские дороги


фото: konkurent.in.ua
Все имеющиеся в Украине дороги могут быть отремонтированы в течение 10 лет и это будет стоить 1 трлн грн

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в прямом эфире радио НВ , передает Еспресо.TV .

"По нашим оценкам, они ориентировочные (...) необходимо 10 лет и триллион гривен, чтобы отремонтировать все дороги в Украине", - сказал министр.

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По его словам, чтобы завершить ремонт дорог в течение указанного срока, необходимо ежегодно ремонтировать 10-15 тыс. км.

Омелян подчеркнул, что продолжать этот процесс возможно только при условии стабильного финансирования, которое необходимо планировать на несколько лет вперед.

  • Напомним, перед этим Омелян скептически оценил заявления президента Владимира Зеленского на тему инфраструктуры, сделанные им на бизнес-форуме в Стамбуле.
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