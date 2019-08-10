Стало известно, сколько времени и денег нужно, чтобы починить все украинские дороги
10 августа, 2019, 09:16
Все имеющиеся в Украине дороги могут быть отремонтированы в течение 10 лет и это будет стоить 1 трлн грн
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в прямом эфире радио НВ , передает Еспресо.TV .
"По нашим оценкам, они ориентировочные (...) необходимо 10 лет и триллион гривен, чтобы отремонтировать все дороги в Украине", - сказал министр.
Читайте также: Владимир Омелян: Украина должна вернуть роль транзитного государства
По его словам, чтобы завершить ремонт дорог в течение указанного срока, необходимо ежегодно ремонтировать 10-15 тыс. км.
Омелян подчеркнул, что продолжать этот процесс возможно только при условии стабильного финансирования, которое необходимо планировать на несколько лет вперед.
- Напомним, перед этим Омелян скептически оценил заявления президента Владимира Зеленского на тему инфраструктуры, сделанные им на бизнес-форуме в Стамбуле.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-