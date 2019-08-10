Стало известно, сколько преступников задержала Нацгвардия за первую неделю пешего патрулирования

10 августа, 2019, 13:36

Прошла уже неделя как военнослужащие Национальной гвардии Украины начали нести службу по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей по всей стране

За это время на улицах украинских городов нацгвардейцы обнаружили и задержали по подозрению в совершении преступлений 32 человека. Еще 19 человек были задержаны совместно с работниками Национальной полиции Украины во время участия в профилактических мероприятиях, в районе проведения операции Объединенных сил и местах летнего оздоровительного сезона, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Львиная доля таких правонарушений (задержано 22 человека) квалифицированы по статье 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" Уголовного кодекса Украины. Например, в Подольском районе города Киева патруль Нацгвардии в парке "Шевченковский" задержал гражданина, у которого был шприц с 17 куб. см. вещества метадон-соннат-димедрол - сильнодействующим наркотиком. На одной из улиц города Камянец-Подольский гвардейцы обнаружили у 16-летнего юноши около 800 граммов вещества растительного происхождения зеленого цвета. В Днепровском районе города Херсона задержали гражданина со свертком такой же наркотического вещества. В Кривом Роге гвардейцы обнаружили человека с 8 граммами амфетамина - синтетического наркотика, который вызывает психологическую зависимость. В Луцке на проспекте Грушевского гвардейцы задержали 20-летнего парня с 15 граммами порошкообразного наркотического вещества. Впоследствии задержанный сообщил, что накануне раскладывал закладки с наркотиками в разных районах города. Патрульные совместно со следователями обнаружили 6 закладок на улицах Гулак-Артемовского, Киверцивский, Привокзальной и других.

По подозрению в совершении кражи гвардейцы самостоятельно и совместно с полицией задержали 10 человек. В частности, в Соломенском районе города Киева, по улице Героев Севастополя, военнослужащие двадцать пятой бригады охраны общественного порядка НГУ совместно с сотрудниками Нацполиции задержали гражданина, который украл из магазина "АТБ" товар стоимостью 560 грн. Во время комплексной отработки Дарницкого района совместно с работником Нацполиции поступило сообщение из службы 102, в котором мужчина заявил о похищении у его дочери мобильного телефона вблизи маршрута их патрулирования. По горячим следам правоохранители задержали подозреваемую гражданку, а мобильный телефон iPhone 7 вернули его законной владелице.

В одном из районов города Славянска автомобильный патруль Нацгвардии среагировал на призыв о помощи из-за кражи из автомобиля. Подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле "Дэу Ланос". Гвардейцы доложили дежурному Славянского ОП ГУНП в Донецкой области для осуществления мер реагирования и совместно с патрульной полицией, по горячим следам, обнаружили местонахождение разыскиваемого автомобиля и задержали правонарушителя.

В городе Кропивницкий нацгвардейцы задержали мужчину, который находился в розыске за совершение уголовных преступлений, а именно по ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека", 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и 115 "Умышленное убийство" УК.

Также гвардейцы самостоятельно и совместно с полицией задержали трех граждан по подозрению в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, 6 человек - по ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение", 7 человек - по ст. 296 "Хулиганство", 6 человек - по ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение" и 2 человека - ст. 289 "Незаконное завладение транспортным средством».

У задержанных было изъято около 1 кг наркотических веществ, чем, кастет, телескопическую биту. Возвращено имущества на сумму 12 тыс. гривен.

По подозрению в совершении административных правонарушений в течение недели гвардейцы задержали 474 человека, 289 человек - самостоятельно, 185 - совместно с сотрудниками Нацполиции Украины.

Привлечение гвардейцев к самостоятельному патрулирование, а не только с сотрудниками полиции имеет одну цель - обеспечить общественный порядок и сделать улицы украинских городов и сел безопасными. Но наряду с этим военнослужащие Национальной гвардии Украины помогают гражданам не только патрулируя города.

Например, в мае этого года херсонские гвардейцы, которые возвращались из района проведения операции Объединенных сил, стали свидетелями ДТП. Недалеко от поселка Приазовское Запорожской области автомобиль "Газель" столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen. Военнослужащие, оказавшиеся на месте происшествия, оперативно оказали первую медицинскую помощь трем пострадавшим и вызвали на место происшествия скорую помощь.

В Национальном парке "Межигорье" за соблюдением общественного порядка следят военнослужащие 1 батальона Первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко. Один из майских дней во время патрулирования солдат Вячеслав Гусейнов спас ребенка, вытянув его из пруда.

В понедельник, 5 августа, на Нетиченская набережной в Харькове столкнулись "ВАЗ 2110" с Toyota Camry. Военнослужащие 5 Слобожанской бригады, возвращались из больницы, где лечатся бойцы их бригады, первыми увидели разбитые машины и людей, которые нуждались в помощи. Полиции и медиков на месте ДТП не было. Гвардейцы быстро огородили место происшествия, а военный медик профессионально помог мужчине, 8-месячному мальчику и женщине.