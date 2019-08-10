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Espreso.tvМирСо следующей недели в Черногории запретят курить в кафе

Со следующей недели в Черногории запретят курить в кафе

Будва
фото: smokvina.hr
14 августа 2019 года в Черногории официально вступает в силу запрет на курение в закрытых помещениях, в частности, заведениях общественного питания

Об этом сообщает Еспресо.TV с посиланянм на Укринформ .

"Владельцы закрытых помещений обязаны начать применять закон в течение месяца со дня его вступления в силу. В первую очередь запрет касается заведений общественного питания", - говорится в сообщении.

Этот закон о запрете табака не позволяет курить в помещениях, где потребляются продукты питания и напитки. Закон, запрещающий употребление табачных изделий в помещении, не будет распространяться на казино, которые и так обязаны покупать специальные вентиляционные аппараты и очистители воздуха.

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Другим заведениям разрешается выделить отдельную курительную комнату, которая должна быть изолирована и иметь площадь не менее 10 квадратных метров.

Следует заметить, что черногорские граждане, как и владельцы ресторанов, в целом поддерживают этот новый закон, однако убеждены, что сначала будут проблемы с его воплощением в жизнь.

  • Напомним, в Черногории не поддержали легализацию однополых браков.
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