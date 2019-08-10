Скандальный американский миллиардер Эпштейн повесился в камере

10 августа, 2019, 16:31

Обвиняемый в торговле людьми и педофилии американский миллиардер Джеффри Эпштейн повесился в камере

Об этом сообщает NY Times.

Издание сообщает, что Джеффри Эпштейн повесился в камере в тюрьме на Манхэттене, в Нью-Йорке. Его тело было найдено сегодня утром в исправительном центре примерно в 7:30.

В 2007 году миллиардера Джеффри Эпштейна обвиняли в сутенерстве и принуждении нескольких десятков несовершеннолетних к проституции, напоминает "Общественное" . Расследование велось в 2002-2005 годах в Нью-Йорке и Флориде. Тогда Эпштейн пошел на сделку со следствием - его делом занимался Алекс Акоста, который тогда был прокурором Южной Флориды и согласился на сделку с Эпштейном. В результате тот просидел в тюрьме лишь 13 месяцев вместо многолетнего, а возможно, и пожизненного срока, который мог назначить суд. Кроме того, Акоста согласился скрыть факт сделки со следствием от жертв в этом деле.

Однако в ноябре 2018 года газета The Miami Herald опубликовала собственное расследование, посвященное делу Джеффри Эпштейна и роли в нем Алекса Акосты. По старому делу журналистам удалось найти около 60 жертв насилия со стороны Эпштейна.

В феврале нынешнего года судья окружного суда по Южной Флориде Кеннет Марра постановил, что сокрытие информации от жертв было незаконным.

7 июля 2019 власти США задержала Эпштейна. По версии следствия, Эпштейн получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и "занимал" их влиятельным людям. Миллиардер не признал вину, а слишком мягкое соглашение с Эпштейном вызвало публичную критику в адрес Акосты.