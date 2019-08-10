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Espreso.tvОбществоС начала августа на водоемах страны погибли более 30 человек, - ГСЧС

С начала августа на водоемах страны погибли более 30 человек, - ГСЧС

Более 30 украинцев погибло на водоемах страны менее чем за две недели августа. Эти показатели только за грядущих выходных могут значительно возрасти, ведь теплая погода способствует тому, что большую часть времени граждане стремятся отдохнуть именно возле водоемов

Несмотря на жуткую статистику, свидетельствующую о более 850 случаев гибели на воде с начала года, люди отправляются на не обустроены места для купания и часто пренебрегают элементарными правилами безопасности, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-служ

Больше всего обидно, когда участниками трагических случаев становятся дети.

Так, еще 7 августа в 20:00 к спасателям Одесской поступило сообщение о том, что в акватории Черного моря в Лиманском районе, а именно в с. Григорьевка, мальчик 2006 года рождения вместе с отчимом пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа, их накрыло волной и унесло в море. Мужчину удалось спасти пограничникам на катере. Тело же мальчика нашли водолазы ДСНС только 9 августа на расстоянии 70 - 80 метров от берега в районе с. Григорьевка.

Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии. По происшествий с участием детей, то несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют их без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности, или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы.

"Для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности!", - предостерегает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, стоит помнит о нижеследующем:

  • отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
  • никогда не ныряйте в незнакомых местах;
  • не лишайте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
  • НЕ заплывайте далеко;
  • никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
  • не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не приближайтесь к судам, лодок и катеров, которые проплывают вблизи вас,
  • температура воды должна быть не ниже 17 ° С;
  • плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут
  • следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.
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