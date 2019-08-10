С начала августа на водоемах страны погибли более 30 человек, - ГСЧС
Несмотря на жуткую статистику, свидетельствующую о более 850 случаев гибели на воде с начала года, люди отправляются на не обустроены места для купания и часто пренебрегают элементарными правилами безопасности, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-служ
Больше всего обидно, когда участниками трагических случаев становятся дети.
Так, еще 7 августа в 20:00 к спасателям Одесской поступило сообщение о том, что в акватории Черного моря в Лиманском районе, а именно в с. Григорьевка, мальчик 2006 года рождения вместе с отчимом пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа, их накрыло волной и унесло в море. Мужчину удалось спасти пограничникам на катере. Тело же мальчика нашли водолазы ДСНС только 9 августа на расстоянии 70 - 80 метров от берега в районе с. Григорьевка.
Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии. По происшествий с участием детей, то несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют их без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности, или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы.
"Для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности!", - предостерегает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В частности, стоит помнит о нижеследующем:
- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- никогда не ныряйте в незнакомых местах;
- не лишайте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
- НЕ заплывайте далеко;
- никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближайтесь к судам, лодок и катеров, которые проплывают вблизи вас,
- температура воды должна быть не ниже 17 ° С;
- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут
- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.
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