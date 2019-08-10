Россия признала, что взрыв в Архангельской области произошел из-за испытания ракеты
Об этом сообщили в "Росатоме".
Отмечается, что в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации "Росатом", еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, но была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти живых. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников "Росатома", которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты", - говорится в заявлении "Росатома".
- 10 августа стало известно, что авария на военном полигоне в Архангельской области в четверг, 8 августа 2019 года, при которой погибли сотрудники "Росатома" и Минобороны РФ, могла произойти в результате взрыва ракетного двигателя с использованием ядерного топлива .
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