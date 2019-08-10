"Вест Хэм" - "Манчестер Сити": где смотреть матч команд Ярмоленко и Зинченко в АПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Вест Хэм" и "Манчестер Сити" сыграют в Лондоне в 1-м туре чемпионата Англии. Для Андрея Ярмоленко этот матч может стать первым официальным с октября прошлого года, когда украинский вингер получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона.
Александр Зинченко с "Манчестер Сити" в новом сезоне уже успел выиграть один трофей - команда Хосепа Гвардиолы в матче за Суперкубок Англии победила в серии послематчевых пенальти "Ливерпуль".
17 июля "Вест Хэм" и "Манчестер Сити" сыграли товарищеский матч на международном турнире в Китае, победили манчестерцы - 4:1.
Чемпионат Англии
1-й тур
"Вест Хэм" - "Манчестер Сити"
10 августа, Лондон, "Лондон Стэдиум"
Начало - 14:30
Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports
- Напомним, 4 августа Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии.
- 17 июля "Манчестер Сити" с Александром Зинченко в составе переиграл "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко на предсезонном турнире в Китае.
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