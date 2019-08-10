"Вест Хэм" - "Манчестер Сити": где смотреть матч команд Ярмоленко и Зинченко в АПЛ

10 августа, 2019, 09:00

Сегодня в стартовом матче чемпионата Англии по футболу встречаются клубы украинцев Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко - "Вест Хэм" и "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Вест Хэм" и "Манчестер Сити" сыграют в Лондоне в 1-м туре чемпионата Англии. Для Андрея Ярмоленко этот матч может стать первым официальным с октября прошлого года, когда украинский вингер получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона.

Александр Зинченко с "Манчестер Сити" в новом сезоне уже успел выиграть один трофей - команда Хосепа Гвардиолы в матче за Суперкубок Англии победила в серии послематчевых пенальти "Ливерпуль".

17 июля "Вест Хэм" и "Манчестер Сити" сыграли товарищеский матч на международном турнире в Китае, победили манчестерцы - 4:1.

Чемпионат Англии

1-й тур

"Вест Хэм" - "Манчестер Сити"

10 августа, Лондон, "Лондон Стэдиум"

Начало - 14:30

Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports