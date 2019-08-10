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Espreso.tvОбществоПоезд "Интерсити" сломался и простоял полтора часа в поле на Полтавщине

Поезд "Интерсити" сломался и простоял полтора часа в поле на Полтавщине


фото: uz.gov.ua
В Полтавской области сломался и простоял полтора часа в поле поезд "Интерсити", следовавший в Харьков

Об этом сообщает паблик XC Харьков в facebook.

Инцидент произошел в селе Чутово. Пока рабочие ремонтировали поезд, пассажиров попросили покинуть вагоны. Они полтора часа провели под открытым небом посреди поля.

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