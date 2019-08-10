Нацсовет по телерадиовещанию не позволит открыть в Киеве филиал "Эха Москвы"

10 августа, 2019, 07:37

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не позволит открыть в Украине бюро российской радиостанции "Эхо Москвы"

Об этом в Facebook заявил член Нацсовета Сергей Костинский, передает Еспресо.TV .

"Даже не знаю, куда господину Венедиктову (главному редактору станции - ред.) нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала" Эхо Москвы "в Украине. Двери НацСовета для него и его" дорогих друзей "точно будут закрыты", - отметил он.

Справка

В эфире "Эхо Москвы" постоянно звучит тезис о том, что Крым не принадлежит и не может принадлежать Украине. С ней выступают как якобы либеральные обозреватели вроде Станислава Белковского, так и международные террористы, военные преступники, например Захар Прилепин, а также те лица, которые незаконно посещают оккупирован Крым (в частности, Миротворец сообщает про заместителя Венедиктова Виталия Рувинського).

Кроме того, ведущие радиостанции (Алексей Нарышкин и другие) позволяют себе в прямом эфире высмеивать Украину и распространять прокремлёвскую оценку военных действий на Донбассе.

Следует отметить, что руководство СБУ пропустило Венедиктова через границу. Чтобы подчеркнуть этот факт он сфотографировался на фоне главного корпуса ведомства, показывая знак "V" - "Победа".