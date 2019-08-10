На украинском берегу Дуная обнаружили зараженных свиней
10 августа, 2019, 08:41
В городе Рени Одесской области, на берегу Дуная, найдено несколько трупов диких свиней
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Ренийской райгосадминистрации.
Выявлены 3 августа (71 миля) и 6 августа (71 миля) на берегу Дуная трупы свиней оказались зараженными на АЧС, а найденный 5 августа в районе 8-го причала Ренийского морского торгового порта труп дикого кабана оказался не зараженным на АЧС.
На месте обнаружения мертвых животных объявлен 40-дневный карантин.
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