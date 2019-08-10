На севере России мог взорваться ракетный двигатель на ядерном топливе, - Reuters

10 августа, 2019, 11:19

Авария на военном полигоне в Архангельской области в четверг, 8 августа 2019 года, при которой погибли сотрудники "Росатома" и Минобороны РФ, могла произойти в результате взрыва ракетного двигателя с использованием ядерного топлива

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на опрошенных ею американских экспертов, передает Еспресо.TV .

По словам этих экспертов, авария произошла скорее всего при испытаниях крылатой ракеты с ядерной установкой о которой упоминал президент России Владимир Путин в прошлом году. Россия называет эту ракету 9М730 "Буревестник", НАТО обозначает ее как SSC-X-9 Skyfall.

Как отмечает, в частности, Анкита Панда из Федерации американских ученых, ракетные двигатели на жидком топливе не выделяют радиации. Однако на муниципальном сайте города Северодвинска рядом с которым находится полигон, было обнародовано заявление о том, что 8 августа в полдень был зафиксирован "кратковременный" всплеск фоновой радиации. Однако, уже 9 августа данное заявление с сайта исчезло.

Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери также считает, что произошел несчастный случай во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой. Выводы Льюиса и его сотрудников основываются на изучении спутниковых фотографий полигона и косвенных данных. Льюис и его команда также изучили сигналы автоматической системы идентификации (AIS) с морских и океанических судов, расположенных возле российского побережья в день взрыва.

При этом они идентифицировали одно из судов как теплоход "Серебрянка". Он нужен для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов. По словам Льюиса, для испытаний ракет с обычным двигателем не нужно присутствии этого судна. Более того, отмечает Льюис, сигналы AIS показали, что "Серебрянка" была расположена в "зоне отчуждения", установленной у побережья за месяц до испытания, чтобы не допустить туда чужие плавсредства.