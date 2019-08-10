Минобороны закупит сотни полевых душевых установок
10 августа, 2019, 09:52
Министерство обороны Украины объявило о начале массовых закупок специальных душевых кабин для использования в полевых условиях - 84 уже закуплено, до конца года приобретут еще 300
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Ukrainian Military Pages .
Для эксплуатации в полевых условиях украинскими производителями была разработана специальная душевая кабина-котел скоростного нагрева воды (КШВН).
С помощью твердотопливного котла более 70 л воды в резервуаре душевой кабины за 20 минут нагревается до 60˚С.
Время полного развертывания установки составляет 15 минут.
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