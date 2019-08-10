Хомчак подписал рапорт об увольнении из рядов ВСУ генерала Назарова, - Бутусов

10 августа, 2019, 14:40

Рапорт об увольнении из рядов Вооруженных Сил Украины генерал-майора Виктора Назарова, заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба, 9 августа 2019 года подписал начальник Генерального штаба Руслан Хомчак

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, передает Еспресо.TV .

"У Назарова достаточная выслуга лет для выхода на пенсию. За последний год, согласно приказу бывшего НГШ Виктора Муженко, Назарову начислялись премии на уровне зарплаты начальника Генштаба, поэтому пенсия будет начислена высокая, учитывая эти цифры.

Назаров на самом деле вел вместо Муженко большую часть работы с документами в ГШ, международный блок, был вторым по влиянию человеком, одновременно выполняя обязанности первого заместителя начальника Генштаба ", - рассказал журналист.

Справка

14 июня 2014 года на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров.

Военная прокуратура обвинила генерала, который в момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.