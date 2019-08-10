Хомчак подписал рапорт об увольнении из рядов ВСУ генерала Назарова, - Бутусов
Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, передает Еспресо.TV .
"У Назарова достаточная выслуга лет для выхода на пенсию. За последний год, согласно приказу бывшего НГШ Виктора Муженко, Назарову начислялись премии на уровне зарплаты начальника Генштаба, поэтому пенсия будет начислена высокая, учитывая эти цифры.
Назаров на самом деле вел вместо Муженко большую часть работы с документами в ГШ, международный блок, был вторым по влиянию человеком, одновременно выполняя обязанности первого заместителя начальника Генштаба ", - рассказал журналист.
Справка
14 июня 2014 года на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров.
Военная прокуратура обвинила генерала, который в момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
- Назаров в 2014-м командовал штабом АТО на территории Донецкой и Луганской областей. На этой должности он принимал и ставил подпись под всеми управленческими решениями. Его позиция была во многом решающей в таких операциях, как отправка Ил-76 в Луганский аэропорт, операции в секторе "Д", под Иловайском.
- Был осужден за служебную халатность, которая привела к гибели самолета Ил-76 в Луганском аэропорту, на 7 лет.
- Сейчас подал апелляцию , приговор не принято.
- Также является одним из фигурантов дела об Иловайске, в отношении него зарегистрировано отдельное производство, как и в отношении других руководителей, но это дело до сих пор в суд не поступило.
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