Дожди покидают Украину: айда на природу, - синоптик Наталья Диденко
10 августа, 2019, 07:00
В большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .
По прогнозу, на западе осадки не предполагаются. Температура воздуха – +24...+28.
На севере Украины сухая солнечная погода, температура – +25...+27.
На востоке существенные осадки маловероятны – +29...+31.
В центральной части тепло, температура – +28...+30.
На юге сухо, много солнца, температура – +29...+30.
В Киеве существенные осадки маловероятны, температура – +26.
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