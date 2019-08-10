//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДожди покидают Украину: айда на природу, - синоптик Наталья Диденко

Дожди покидают Украину: айда на природу, - синоптик Наталья Диденко

В большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .

По прогнозу, на западе осадки не предполагаются. Температура воздуха – +24...+28.

На севере Украины сухая солнечная погода, температура – +25...+27.

На востоке существенные осадки маловероятны – +29...+31.

В центральной части тепло, температура – +28...+30.

На юге сухо, много солнца, температура –  +29...+30.

В Киеве существенные осадки маловероятны, температура – +26.

 

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 августа, 2019 суббота

9 августа, 2019 пятница

больше новостей

10 августа, 2019 суббота

9 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать