Дожди покидают Украину: айда на природу, - синоптик Наталья Диденко

10 августа, 2019, 07:00

В большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .

По прогнозу, на западе осадки не предполагаются. Температура воздуха – +24...+28.

На севере Украины сухая солнечная погода, температура – +25...+27.

На востоке существенные осадки маловероятны – +29...+31.

В центральной части тепло, температура – +28...+30.

На юге сухо, много солнца, температура – +29...+30.

В Киеве существенные осадки маловероятны, температура – +26.