Деловые партнеры и друзья Богдана получили назначения в президентской Комиссии по правовой реформе, - СМИ
Речь идет об Игоре Пукшине, Романе Бойко, Андрее Нижнем, Богдане Львове, Светлане Шелест и Юрии Баулине, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Bihus.info .
Как говорится в материале, Богдан и Пукшин настолько близки, что до переезда на Банковую Богдан пользовался автомобилем фирмы Пукшина, а встречи с журналистами проводил в его офисе. Теперь Пукшин будет в составе рабочей группы по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины.
Заседать в рабочей группе по вопросам развития законодательства по организации судебной власти и осуществления правосудия будет Роман Бойко из Хозяйственного суда Киева. С Богданом его объединяет юридическая практика - Бойко возглавлял "Юридическую фирму "Статус", ныне совладелец фирмы - брат Андрея Богдана Игорь.
В этой же группе будет работать Андрей Нижний - он брат Сергея Нижного, который засветился в переписке сотрудников предвыборного штаба Владимира Зеленского. Юридическая компания Сергея Нижного "Хиллмонт Партнерс" сотрудничала с "Кварталом". В переписке, опубликованной Bihus.Info, Сергей Нижный упоминается, как руководитель целого неформального направления в предвыборном штабе Зеленского, влияние которого выдается шире, чем просто юридические консультации.
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Кроме Бойко и Нижного, развивать организацию судебной власти будут заместитель главы Верховного суда Богдан Львов и член Высшего совета правосудия Светлана Шелест. Ранее в распоряжении журналистов появились аудиозаписи, на которых Львов в 2015 году давал указания судьям Верховного суда. Объяснял, за кого они должны голосовать на съезде судей. На следующий день все кандидаты, одобренные Львовым, получили новые должности.
К тому же, Львова обвиняли в причастности к нескольким уголовным делам. В частности, к делу, возбужденного в отношении бывших руководителей Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и Артура Емельянова, которых подозревают во вмешательстве в Автоматизированную систему распределения дел и во вмешательстве в работу судебных органов.
Шелест фигурировала в расследовании журналистов, когда работала в Киевском административном апелляционном суде. Тогда она получила в подарок квартиру в правительственном квартале стоимостью от 20 до 85 млн грн. Как позже объяснила судья, этот многомиллионный подарок ей якобы сделала мать.
В рабочей группе по вопросам развития уголовного права главенствовать будет Юрий Баулин. Он - бывший глава Конституционного суда, который в 2010 году голосовал за изменения в Конституцию, которые позволили Виктору Януковичу узурпировать власть. Сын экс-главы КС Александр Баулин - бывший партнер Андрея Богдана в ряде юридических и аграрных компаний.
- Напомним, Богдан работал помощником народного депутата Андрея Портнова, а также был главным уполномоченным в борьбе с коррупцией в правительстве Николая Азарова.
- Поэтому по закону об очищении власти (о люстрации) он не может работать во главе президентской канцелярии. Чтобы вивсеты его из-под действия данного требования законодательства, после избрания Владимира Зеленского главой государства Администрацию президента был переименован в Офис президента. Соответствующие изменения получило и название должности Богдана.
- Петиция о немедленном увольнении Богдана дважды набирала на сайте президента необходимые 25 тыс. голосов, однако Зеленский ее игнорирует.
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