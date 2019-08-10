Черниговец Андрей Пономарь стал чемпионом Евро-2019 по велоспорту среди юниоров
10 августа, 2019, 10:11
Украинец Андрей Пономарь выиграл золотую медаль на юниорском чемпионате Европы-2019 по велоспорту в голландском Алкмааре
Пономарь победил в индивидуальной шоссейной гонке с отрывом в 21 секунду от ближайшего преследователя, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Sportarena .
Вторым финишировал немецкий велосипедист Морис Баллерштетд, а третьим - итальянец Андреа Пикколо.
Напомним, что в конце июля украинец Марк Падун выиграл общий зачет престижной шоссейной веломногодневки Adriatica Ionica Race.
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