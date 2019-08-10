Америка и Европа оставляют нас наедине с агрессором. Ответственные политики должны объединиться, - Княжицкий

10 августа, 2019, 12:13

Международная ситуация свидетельствует об угрозе того, что вскоре Украина может оказаться один на один с государством-агрессором. При таких обстоятельствах, когда государство окажется на грани исчезновения, проукраинские силы в политике должны действовать совместно

Об этом у себя на Facebook утром в субботу, 10 августа 2019 года, заявил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает Еспресо.TV .

"Заявление Трампа о том, что Зеленский договорится с Путиным, внеочередные выборы в Италии после конфликта в правящей коалиции, в результате которого имеет шанс победить партия друзей Путина" Лига севера ", что приведет к прекращению санкций ЕС против России оставляет нас наедине с агрессором. Нас, которых будет представлять неопытная власть без умений и чувства угроз ", - отметил он.

Как отметил Княжицкий, нынешняя власть "не умеет противостоять" той катастрофе, которая надвигается.

"Я должен радоваться сейчас, как представитель оппозиции, той катастрофе, которой власть не умеет противостоять. Но мне грустно. Потому что, когда страна под угрозой исчезновения политики ответственные должны объединяться. Сколько таких "узеленського", увидим. Кажется, все же меньшинство. Верю, что среди украинцев таких людей большинство, даже если гибридная задурманеность на время пленила мозг и волю ", - подчеркнул политик.