1 сентября начинается самый большой фотоконкурс мира

10 августа, 2019, 10:54

С 1 по 30 сентября будет проходить ежегодный международный фотоконкурс объектов культурного наследия "Вики любит памятники". Он имеет статус крупнейшего в мире согласно Книги рекордов Гиннеса, и в этом году конкурс будет проходить в 30 странах мира. Участники украинской части конкурса смогут загрузить свои фотографии памятников Украины и побороться за награды и призы в нескольких номинациях

Фотоконкурс "Вики любит памятники" (Wiki Loves Monuments) проводится с целью собрать фотографии всех памятников культурного наследия мира и разместить их на Викискладе под свободной лицензией. Это позволит проиллюстрировать статьи Википедии - свободной энциклопедии, которую ежедневно просматривают миллионы людей во всем мире, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на блог общественной организации «Викимедиа Украина".

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Для этого нужно быть зарегистрированным на Викискладе - одном из сестринских проектов Википедии, сфотографировать памятник / и конкурсных списков и загрузить эти фотографии в Викискладе с 1 по 30 сентября. Подробнее здесь: wlm.org.ua/participation .

Фотографии могут быть сделаны в любое время: как во время конкурса, так и до него; главное, чтобы это были собственные работы. Конкурсный список состоит из более 87 тыс. памятников историко-культурного наследия Украины со всех регионов Украины, в том числе Автономной Республики Крым и Севастополя.

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Призовой фонд будет распределен между авторами лучших фотографий конкурса в целом, авторами лучших фото каждого региона, участниками, сфотографировали наибольшее количество памятников, и победителями спецноминаций. Отдельно будут отмечаться авторы, впервые участвующих в конкурсе.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте: wlm.org.ua . Регламент конкурса опубликовано по ссылке: Вики любит памятники 2019 / Регламент . Участники прошлогоднего конкурса заметят некоторые изменения в начислении баллов за фотографии в номинации количества сфотографированных достопримечательностей.

С предложениями о сотрудничестве и вопросами обращаться в организационный комитет конкурса: wlm@wikimedia.org.ua

Справка

Фотоконкурс "Вики любит памятники" - международный фотоконкурс, который был основан в 2010 году в Нидерландах.

В Украине проводится с 2012 года.

За семь лет конкурса загружено более 250 000 свободных фотографий памятников культуры Украины, сфотографировано более 32 тысяч памятников с территории Украины (36%), приняло участие более 2300 человек (от любителей до профессионалов).