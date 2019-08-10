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Espreso.tvОбщество100 лет назад армия УНР освободила Винницу и стратегически важную Жмеринку

100 лет назад армия УНР освободила Винницу и стратегически важную Жмеринку

Юрий Тютюнник
9 августа 1919 года Киевская группа Армии УНР, возглавляемая Юрием Тютюнником, освободила от большевиков Жмеринку

Бои за город отмечались крайней жестокостью, потому что Жмеринка как узловая станция имела очень большое стратегическое значение. Ее получение украинцам отрезало южную группу 12-й Красной армии от ее северной группы, которая отчаянно билась за Киев, рассказывает Ukrainisan Military Honor .

В боях за Жмеринку россияне использовали семь панцерных поездов. Собственно они и позволили оккупантам вырваться из окружения, пробив заслоны 1-го корпуса УГА, который должен отрезать врагу путь к отступлению.

Ворвавшись в город, казаки Тютюнника приняли в плен 450 красноармейцев.

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