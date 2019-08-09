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Espreso.tvОбществоЗеленский сменил состав инвестиционного совета: ввел туда финдиректора General Electric и основателя Viber

Зеленский сменил состав инвестиционного совета: ввел туда финдиректора General Electric и основателя Viber


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил персональный состав Национального инвестиционного совета

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, указом Зеленского №588 в инвестиционный совет вводятся старший вице-президент, финансовый директор компании "General Electric" (США) Джейми Миллер, глава правления и исполнительный директор компании "Rakuten Inc." (Япония) Хироши Микитани, а также главный исполнительный директор корпорации "Citigroup Inc." (США) по работе со странами Европы, Ближнего Востока да и Африки Дэвид Ливингстон (все трое - по согласованию).

Последний включен в совет вместо гендиректора отделения Европы, Ближнего Востока и Африки банка "Citigroup Inc" (США) Джеймса Коулза.

Также Зеленский своим приказом утвердил в состав Национального инвестиционного совета заместителей главы офиса президента Украины Алексея Гончарука и Вадима Пристайко.

  • Напомним, инвестиционный совет - это совещательный орган, который возглавляет президент. Его основной задачей является привлечение инвестиций в экономику Украины.

  • 24 июня Зеленский назначил основателя волонтерской организации "Народный проект" Давида Арахамию секретарем инвестиционного совета.

  • Также Зеленский тогда оставил в инвестиционном совете премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, министра экономического развития Степана Кубива, Министра финансов Оксану Маркарову и главу Нацбанка Якова Смолия.

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