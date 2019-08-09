Зеленский сменил состав инвестиционного совета: ввел туда финдиректора General Electric и основателя Viber

9 августа, 2019, 14:30

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, указом Зеленского №588 в инвестиционный совет вводятся старший вице-президент, финансовый директор компании "General Electric" (США) Джейми Миллер, глава правления и исполнительный директор компании "Rakuten Inc." (Япония) Хироши Микитани, а также главный исполнительный директор корпорации "Citigroup Inc." (США) по работе со странами Европы, Ближнего Востока да и Африки Дэвид Ливингстон (все трое - по согласованию).

Последний включен в совет вместо гендиректора отделения Европы, Ближнего Востока и Африки банка "Citigroup Inc" (США) Джеймса Коулза.

Также Зеленский своим приказом утвердил в состав Национального инвестиционного совета заместителей главы офиса президента Украины Алексея Гончарука и Вадима Пристайко.