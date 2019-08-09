Зеленский рассказал, какие страницы ОПУ в соцсетях фейковые, а какие - настоящие

9 августа, 2019, 13:10

Президент Украины поделился ссылками на три официальные страницы Офиса президента в Facebook, Twitter и Telegram, чтобы предотвратить путаницу

Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в Faceook.

"В нашей пресс-службы все чаще спрашивают - какие страницы Офиса Президента являются официальными, а какие - фейковыми. Запутаться действительно несложно, ведь фейковых значительно больше", - отметил президент.

Он отметил, что с фейковыми аккаунтами борются.

"Чтобы снять вопросы, напоминаю: официальных страниц в соцсетях пока три. Подписывайтесь, где кому удобно", - добавил Зеленский и распространил ссылки.

Facebook - здесь

Twitter - здесь

Telegram - здесь