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Espreso.tvОбществоЗеленский рассказал, какие страницы ОПУ в соцсетях фейковые, а какие - настоящие

Зеленский рассказал, какие страницы ОПУ в соцсетях фейковые, а какие - настоящие


фото: president.gov.ua
Президент Украины поделился ссылками на три официальные страницы Офиса президента в Facebook, Twitter и Telegram, чтобы предотвратить путаницу

Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в Faceook.

"В нашей пресс-службы все чаще спрашивают - какие страницы Офиса Президента являются официальными, а какие - фейковыми. Запутаться действительно несложно, ведь фейковых значительно больше", - отметил президент.

Он отметил, что с фейковыми аккаунтами борются.

"Чтобы снять вопросы, напоминаю: официальных страниц в соцсетях пока три. Подписывайтесь, где кому удобно", - добавил Зеленский и распространил ссылки.

Facebook - здесь
Twitter - здесь
Telegram - здесь

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