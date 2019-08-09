Зеленский поддерживает создание крымско-татарской автономии, законопроект уже написан, - Джемилев

9 августа, 2019, 18:52

9 августа на встрече лидера крымских татар Мустафы Джемилева и президента Украины Владимира Зеленского обсудили вопрос создания крымскотатарской национально-территориальной автономии

Об этом сообщил Джемилев, передает телеканал ATR.

"Мы сообщили (президенту, - ред.), что рабочая группа завершила работу, и дело за тем, чтобы подать (законопроект, - ред.) в Верховную Раду. Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективна. Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести - за исключением некоторых групп, которые есть в партии "Слуга народа", - то будет так, как скажет Президент", - сказал Джемилев.

Таким образом, по словам лидера крымских татар, Зеленский готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к десятой главе Конституции, и уже после этого вынести законопроект на рассмотрение Верховной Рады.

Однако, пока рано говорить наберет ли данный законопроект необходимые 300 голосов, добавил Джемилев.