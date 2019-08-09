Зеленский поддерживает создание крымско-татарской автономии, законопроект уже написан, - Джемилев
Об этом сообщил Джемилев, передает телеканал ATR.
"Мы сообщили (президенту, - ред.), что рабочая группа завершила работу, и дело за тем, чтобы подать (законопроект, - ред.) в Верховную Раду. Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективна. Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести - за исключением некоторых групп, которые есть в партии "Слуга народа", - то будет так, как скажет Президент", - сказал Джемилев.
Таким образом, по словам лидера крымских татар, Зеленский готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к десятой главе Конституции, и уже после этого вынести законопроект на рассмотрение Верховной Рады.
Однако, пока рано говорить наберет ли данный законопроект необходимые 300 голосов, добавил Джемилев.
- Напомним, в мае 2017 года Украина была создана Рабочая группа по наработке предложений, изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно АР Крым. В ее состав вошли народные депутаты всех фракций, ведущие правоведы и юристы, а также представители Меджлиса крымскотатарского народа.
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