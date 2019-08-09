Зеленский назначил в комиссию по вопросам правовой реформы экс-юриста регионала Ефремова, ставленника Медведчука и жену Стефанчука - Схемы

9 августа, 2019, 07:37

Об этом говорится в расследовании проекта "Радио свобода" - "Схемы".

В частности, Игорь Пукшин ранее работал с головой Офиса президента Андреем Богданом в юридической фирме "Правис", а затем - в адвокатском объединении "Адвокатская фирма" Пукшин и партнеры ".

Андрей Смирнов, управляющий партнер адвокатского объединения "Смирнов и партнеры" также, похоже, близок к Богдану. Например, они вместе путешествуют , и это видно из соцсетей.

Кроме того, в соцсетях Смирнова можно встретить совместные фотографии с бывшим заместителем главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андреем Портновым.

Смирнов является адвокатом бывшего народного депутата от "Партии регионов" Александра Ефремова, которого обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, а также инкриминируют организационное и иное содействие созданию и деятельности группировки "ЛНР" и государственную измену.

Другой член Комиссии по вопросам правовой реформы - доцент кафедры уголовного процесса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук Александр Дроздов. Согласно данным официальных реестров, Дроздов - руководитель Всеукраинской общественной организации "Союз адвокатов Украины", учредителем которой является пророссийский политик Виктор Медведчук, указывают "Схемы".

Еще один член комиссии - профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана, доктор юридических наук, доцентк Марина Стефанчук. Это жена идеолога партии "Слуга народа" Руслана Стефанчука, согласно его декларации. Кстати, ранее мы рассказывали, что и брат Стефанчука - Николай - тоже пошел во власть. На внеочередных выборах в Верховную Раду он победил в 187-м округе от президентской партии.

Комиссия по вопросам правовой реформы должна "способствовать дальнейшему развитию правовой системы Украины на основе конституционных принципов верховенства права, приоритетности прав и свобод человека и гражданина с учетом международных обязательств Украины", а именно - готовит предложения по совершенствованию правовой системы Украины, изменений в Конституцию , законодательства в судебной и правоохранительной сферах, координирует и мониторить реформы в этой сфере.