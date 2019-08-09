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Espreso.tvОбществоЗа 14 кандидатов на выборах не проголосовал никто

За 14 кандидатов на выборах не проголосовал никто

На внеочередных парламентских выборах 14 кандидатов в депутаты набрали ноль голосов - все баллотировались в округах Донецкой и Луганской обл.

Об этом сообщает общественное движение "Честно" .

11 из них "избирались" в округе №51 Донецкой области, 3 - в округе №105 Луганской области. Все самовыдвиженцы.

Сами кандидаты не проголосовали за себя, потому что многие из них живут за пределами округа, в других областях. По мнению активистов, это дает основания утверждать, что кандидаты были зарегистрированы как технические.

Речь идет о таких кандидатах:

Житинский Игорь Юрьевич

самовыдвижение

51

Донецкая область

Карбан Игорь Алексеевич

самовыдвижение

51

Донецкая область

Кроха Олег Григорьевич

самовыдвижение

51

Донецкая область

Олейник Андрей Юрьевич

самовыдвижение

51

Донецкая область

Остапенко Леся Григорьевна

самовыдвижение

51

Донецкая область

Ромашкина Алина Александровна

самовыдвижение

51

Донецкая область

Степаненко Александр Леонидович

самовыдвижение

51

Донецкая область

Чанов Дмитрий Геннадьевич

самовыдвижение

51

Донецкая область

Черенкова Марина Анатольевна

самовыдвижение

51

Донецкая область

Шморгун Юрий Иванович

самовыдвижение

51

Донецкая область

Ясиновский Владимир Николаевич

самовыдвижение

51

Донецкая область

Никитченко Владимир Олегович

самовыдвижение

105

Луганская область

Подгорная Дария Сергеевна

самовыдвижение

105

Луганская область

Смольников Иван Станиславович

самовыдвижение

105

Луганская область

По одному голосу получили 11 кандидатов.

По два голоса получили 4 кандидата.

По три голоса получили 4 кандидата.

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