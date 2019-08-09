За 14 кандидатов на выборах не проголосовал никто
Об этом сообщает общественное движение "Честно" .
11 из них "избирались" в округе №51 Донецкой области, 3 - в округе №105 Луганской области. Все самовыдвиженцы.
Сами кандидаты не проголосовали за себя, потому что многие из них живут за пределами округа, в других областях. По мнению активистов, это дает основания утверждать, что кандидаты были зарегистрированы как технические.
Речь идет о таких кандидатах:
|
Житинский Игорь Юрьевич
|
самовыдвижение
|
51
|
Донецкая область
|
Карбан Игорь Алексеевич
|
самовыдвижение
|
51
|
Донецкая область
|
Кроха Олег Григорьевич
|
самовыдвижение
|
51
|
Донецкая область
|
Олейник Андрей Юрьевич
|
самовыдвижение
|
51
|
Донецкая область
|
Остапенко Леся Григорьевна
|
самовыдвижение
|
51
|
Донецкая область
|
Ромашкина Алина Александровна
|
самовыдвижение
|
51
|
Донецкая область
|
Степаненко Александр Леонидович
|
самовыдвижение
|
51
|
Донецкая область
|
Чанов Дмитрий Геннадьевич
|
самовыдвижение
|
51
|
Донецкая область
|
Черенкова Марина Анатольевна
|
самовыдвижение
|
51
|
Донецкая область
|
Шморгун Юрий Иванович
|
самовыдвижение
|
51
|
Донецкая область
|
Ясиновский Владимир Николаевич
|
самовыдвижение
|
51
|
Донецкая область
|
Никитченко Владимир Олегович
|
самовыдвижение
|
105
|
Луганская область
|
Подгорная Дария Сергеевна
|
самовыдвижение
|
105
|
Луганская область
|
Смольников Иван Станиславович
|
самовыдвижение
|
105
|
Луганская область
По одному голосу получили 11 кандидатов.
По два голоса получили 4 кандидата.
По три голоса получили 4 кандидата.
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