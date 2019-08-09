Япония обозначила Южные Курилы своими на карте Олимпиады-2020
9 августа, 2019, 14:02
На официальном сайте Олимпиады 2020 появилась карта Японии со спорными Курильскими островами
На интерактивной карте обозначены острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, за которые идет спор с Россией.
Участок карты с Южными Курилами нельзя увеличить.
Япония претендует на южную группу Курильских островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, которую называет Северными территориями, оккупированными советскими войсками в конце Второй мировой войны.
Территориальный спор до сих пор мешает двум странам подписать формальный договор о мире, который так и не был заключен после 1945 года.
В 2015 году на островах Итуруп и Кунашир Россия разместила зенитные ракетные комплексы Тор-М2У, а в 2016 году там же были размещены береговые ракетные комплексы Бастион и Бал.
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