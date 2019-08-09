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Espreso.tvМирЯпония обозначила Южные Курилы своими на карте Олимпиады-2020

Япония обозначила Южные Курилы своими на карте Олимпиады-2020


фото: REUTERS
На официальном сайте Олимпиады 2020 появилась карта Японии со спорными Курильскими островами

На интерактивной карте обозначены острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, за которые идет спор с Россией.

Участок карты с Южными Курилами нельзя увеличить.

Япония претендует на южную группу Курильских островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, которую называет Северными территориями, оккупированными советскими войсками в конце Второй мировой войны.

Территориальный спор до сих пор мешает двум странам подписать формальный договор о мире, который так и не был заключен после 1945 года.

В 2015 году на островах Итуруп и Кунашир Россия разместила зенитные ракетные комплексы Тор-М2У, а в 2016 году там же были размещены береговые ракетные комплексы Бастион и Бал.

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