Во Львове до конца августа запустят станцию компостирования органического мусора

9 августа, 2019, 14:55

Во Львове открывают первую городскую станцию компостирования органических отходов. Она заработает до конца августа

Об этом сообщают в Львовской госадминистрации.

На улицах установят специальные контейнеры для сбора "мокрых" отходов: в них будут собирать пищевые и зеленые отходы. Из них будут делать компост, который можно будет использовать в качестве удобрения.

Станция рассчитана на переработку 30 тысяч тонн органических отходов ежегодно.

Станция компостирования будет работать возле территории будущего мусороперерабатывающего завода. Его должны начать строить уже в этом году.