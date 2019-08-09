Во Львове до конца августа запустят станцию компостирования органического мусора
9 августа, 2019, 14:55
Во Львове открывают первую городскую станцию компостирования органических отходов. Она заработает до конца августа
Об этом сообщают в Львовской госадминистрации.
На улицах установят специальные контейнеры для сбора "мокрых" отходов: в них будут собирать пищевые и зеленые отходы. Из них будут делать компост, который можно будет использовать в качестве удобрения.
Станция рассчитана на переработку 30 тысяч тонн органических отходов ежегодно.
Станция компостирования будет работать возле территории будущего мусороперерабатывающего завода. Его должны начать строить уже в этом году.
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