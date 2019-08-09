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Espreso.tvОбществоВо Львове до конца августа запустят станцию компостирования органического мусора

Во Львове до конца августа запустят станцию компостирования органического мусора


фото: shotam.info
Во Львове открывают первую городскую станцию компостирования органических отходов. Она заработает до конца августа

Об этом сообщают в Львовской госадминистрации.

На улицах установят специальные контейнеры для сбора "мокрых" отходов: в них будут собирать пищевые и зеленые отходы. Из них будут делать компост, который можно будет использовать в качестве удобрения.

Станция рассчитана на переработку 30 тысяч тонн органических отходов ежегодно.

Станция компостирования будет работать возле территории будущего мусороперерабатывающего завода. Его должны начать строить уже в этом году.

 

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