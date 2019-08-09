В Украине в декабре заработает конвенция по предотвращению выведения средств в оффшоры

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

Как отмечается в сообщении, Украина станет 31-й страной, где Конвенция MLI начнет применяться.

По данным пресс-службы, документы о ратификации Конвенции MLI в Украине были переданы в депозитарий OECD.

В Минфине напомнили, что конвенция MLI - это важный шаг для противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения.

"Благодаря конвенции Украина сможет внести необходимые изменения в большинстве международных договоров об избежании двойного налогообложения между Украиной и другими государствами. Это позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов бюджета ", - говорится в сообщении.