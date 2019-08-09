В Украине теперь можно оформить пенсию онлайн

9 августа, 2019, 13:58

Пенсионный фонд Украины ввел назначение пенсий через сайт электронных услуг "Э-пенсия"

Об этом рассказал глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус во время пресс-конференции, передает Общественное.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться на веб-портале Пенсионного фонда с помощью электронной подписи. В личном кабинете нужно заполнить онлайн-заявление и загрузить скан-копии необходимых документов.

"Можно использовать электронную подпись практически всех аккредитованных центров сертификации ключей - есть все существующие версии электронных подписей", - рассказал директор Департамента информационных систем и электронных реестров Александр Малецкий.

Рассмотрение заявления длится 10 дней. После чего Пенсионный фонд направляет SMS-сообщения о назначении пенсии или необходимость уточнения данных.

"Человеку необходимо будет обратиться в отделение, когда придет соответствующая SMS, и тогда уже получить пенсионное удостоверение", - пояснил Глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

Электронная подпись, личное присутствие в отделении после получения смс-сообщение и наличие оригиналов документов - основные требования оформления пенсии через новый сервис.

По состоянию на 9 августа документы на назначение пенсии дистанционно уже подали 11 человек.

"Следующий этап - это мобильное приложение. Самостоятельно можно будет подавать информацию в Пенсионный фонд и получать ее", - заявил глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.