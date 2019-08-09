В Украине потребительские цены снизились на 0,6%, - Госстат

9 августа, 2019, 21:10

В июле потребительские цены снизились на 0,6% по сравнению с июнем, а с начала года выросли на 3%

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы.

Сообщается, что базовая инфляция в июле по сравнению с июнем составила -0,1%, с начала года - 2,2%. В годовом выражении (к июлю 2018 года, - ред.) цены выросли на 9%.

Согласно данным Госстата, больше всего подешевели овощи - на 13,6%. Также упали цены на одежду (3,9%) и обувь (5,2%). Стоимость коммунальных услуг в среднем снизилась на 2,3%, в том числе из-за падения цены на газ на 10,4%.

В то же время, ряд товаров в июле подорожал: яйца на 15,2%, сахар на 2,9%, алкогольные напитки на 1,1%. Цены на транспорт снизились на 1,1% в основном из-за удешевления топлива и ГСМ на 3,2% и автомобилей на 1,1%, отмечает Госстат.