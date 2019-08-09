В Турции произошел ряд взрывов на военных складах, жителей эвакуируют
9 августа, 2019, 14:43
На юге Турции в провинции Хатай в ночь на 9 августа состоялась серия взрывов на складе боеприпасов
Об этом сообщает Anadolu.
В результате взрыва в некоторых частях состава произошел пожар.
Жителей близлежащих районов экстренно эвакуировали. В нескольких десятках зданий выбило окна, а на стенах образовались трещины.
Информации о пострадавших и погибших пока нет. Причина взрывов выясняется.
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