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Espreso.tvМирВ Турции произошел ряд взрывов на военных складах, жителей эвакуируют

В Турции произошел ряд взрывов на военных складах, жителей эвакуируют


фото: aa.com.tr
На юге Турции в провинции Хатай в ночь на 9 августа состоялась серия взрывов на складе боеприпасов

Об этом сообщает Anadolu.

В результате взрыва в некоторых частях состава произошел пожар.

Жителей близлежащих районов экстренно эвакуировали. В нескольких десятках зданий выбило окна, а на стенах образовались трещины.

Информации о пострадавших и погибших пока нет. Причина взрывов выясняется.

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