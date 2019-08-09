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Espreso.tvОбществоВ субботу вечером в Киеве закроют на вход 3 станции метро

В субботу вечером в Киеве закроют на вход 3 станции метро

10 августа в связи с футболом возможны изменения в работе станций метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого"

Об этом сообщили в КП " Киевский метрополитен".

10 августа, в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

"Да, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания", - отметили в сообщении.

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