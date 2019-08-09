В России участились митинги против аннексии Крыма и задержаний крымских татар, - активистка

9 августа, 2019, 20:11

Активисты в РФ проводят акции в поддержку захваченных украинских моряков, политических заключенных, крымских татар и против российской аннексии Крыма, отмечают, что пикеты все чаще поддерживает российская молодежь

Об этом сообщила российская активистка Вера Лаврешина "Крым.Реалии".

"Проводили мы флешмоб в Западном округе Москвы по случаю 11-летней даты начала войны Российской Федерации с Грузией. Нас поддержала молодежь. Ребята присоединились к нашему пикету против ползучей оккупации Грузии и в поддержку украинских моряков. Это который раз происходит, и за Эдема Бекирова с нами стояли, и за Мумина и Лутфие, когда их арестовали. Абсолютно адекватные у молодежи представления о том, что у нас за "власть". Не хотят они такой "власти". их не вдохновляет оккупация соседей и бомбежки Сирии. они считают это маразмом Путина", - отметила Лаврешина .

Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в ряд бессрочных акций, они проводят одиночные пикеты на улицах российских городов. Активисты выходят с плакатами в руках с целью рассказать о ситуации в аннексирована Крыму, информировать общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

Таким образом пикетчики выступают в поддержку украинских политических заключенных в России, крымских татар и против российской аннексии украинского полуострова.