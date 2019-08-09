В "Слуге народа" назвали "базовые ценности" будущего коалиционного соглашения

9 августа, 2019, 16:35

Руслан Стефанчук заявил, что "Слуга народа" определит дату подписания коалиционного соглашения только после того, как будет определен формат коалиции

Об этом представитель президента в Верховной Раде сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Сначала мы определимся с форматом коалиции, после чего будут определены дата подписания коалиционного соглашения и другие формальности. Поскольку для нас сейчас не столь важны какие-то вещи, связанные с организационным обеспечением, для нас важно содержание. Мы должны содержательно изложить все наши пожелания и устремления, которые были гарантированы и обещаны как в программе президента Украины, так и политической партии. и мы готовы объединяться вокруг этих вещей", - сообщил Стефанчук.

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который также присутствовал на брифинге, отметил, что пока не велись дискуссии о возможных коалициях.

"Если говорить о базовых ценностях будущего коалиционного соглашения, оно базируется на тех обещаниях, которые были в программе президента, а после - в программе политической партии" Слуга народа ". Они по многим позициям похожи", - добавил он.