В оккупированном Крыму подняли флаг Украины в честь погибших бойцов ООС

9 августа, 2019, 14:52

Утром 9 августа в оккупированном Россией Судаке неизвестные патриоты подняли флаг Украины в честь четырех морских пехотинцев, которые 6 августа погибли в результате российских обстрелов

Об этом сообщил в Facebook советник главы Херсонской ОГА Богдан Ковалев.

"Сегодня утром, на временно оккупированной российской федерацией территории АР Крым в городе Судак местными патриотами Украины был поднят украинский флаг в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа 2019 года в зоне проведения ООС. Слава Украине!" - написал Ковалев.

Напомним, 6 августа в результате вражеских обстрелов погибли 4 бойца ООС , еще один - получил ранение.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров РФ, Германии и Франции встретиться в "нормандском" формате , а также позвонил Владимиру Путину и Эммануэлю Макрону.