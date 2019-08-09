В Киеве столкнулись легковушки, пострадали четыре человека
9 августа, 2019, 12:31
В Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием легковых Infiniti и Volkswagen, вследствие чего пострадали четыре человека
Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .
Авария произошла перед мостом на въезде на Березняки. По предварительной информации, Infiniti шел на поворот, когда по неизвестным причинам зацепил Volkswagen. От столкновения Infiniti вынесло на встречную полосу.
В результате происшествия четыре человека с травмами различной степени тяжести забрала скорая. На месте работают следователи, которые выясняют подробности аварии.
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