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Espreso.tvОбществоВ конце августа объявят город, который будет принимать Евровидение-2020

В конце августа объявят город, который будет принимать Евровидение-2020

Нидерландские города Роттердам и Маастрихт соревнуются за право принять у себя песенный конкурс Евровидение-2020. Окончательное место проведения конкурса объявят 30 августа

Об этом говорится на сайте песенного конкурса.

"В пятницу, 30 августа, станет известен нидерландский город, который примет у себя Евровидение-2020. Сейчас есть 2 претендента - Маастрихт и Роттердам ", - говорится в сообщении.

В эту пятницу представители двух городов предоставили дополнительную информацию и ответили на вопросы организаторов по их заявок. Все эти данные будут тщательно проверяться ведущими вещательными компаниями НПО, AVROTROS и NOS. Затем они обсудят свои выводы с Европейским вещательным союзом, прежде чем будет принято окончательное решение о том, какой город будет принимать конкурс "Евровидение" в следующем году.

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