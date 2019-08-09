В Дании банки будут выдавать ипотеку под 0% годовых

9 августа, 2019, 13:27

Банк Nordea в Дании начнет выдавать ипотечные кредиты на 20 лет под 0% годовых

Об этом пишет Bloomberg.

Благодаря снижению уровня процентной ставки центробанка Дании до 0,65% местные банки могут выдавать беспроцентные ипотеки.

В Nordea считают, что это хорошая новость для владельцев домов. Также в банке надеются, что снижение процентных ставок будет способствовать росту цен на жилье.

В августе в Дании уже два банка начали выдавать ипотеки со сравнительно низкой ставке: банк Realkredit Danmark и Nykredit предоставлять ипотеку по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.

Как пишет Bloomberg, самые низкие ставки по ипотеке в мире также в Финляндии, Японии и Аргентине.